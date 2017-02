Thandie Newton reciterà nello spin-off di Star Wars dedicato ad Han Solo

News





11/02/2017 |

La star della serie tv Westworld - Dove tutto è concesso, Thandie Newton, è entrata ufficialmente nel cast del film dedicato ad Han Solo. L’attrice lavorerà con Alden Ehrenreich, scelto per interpretare il protagonista, Emilia Clarke, Woody Harrelson e Donald Glover. Ancora non confermata, invece, la presenza di Phoebe Waller-Bridge, sempre in trattative con la produzione. Non è stato annunciato quale sarà il ruolo affidato alla Newton.



La regia sarà di Phil Lord e Chris Miller che lavoreranno su una sceneggiatura scritta da Jon e Lawrence Kasdan.



Prodotto da Kathleen Kennedy e Allison Shearmur lo spin-off di Star Wars sarà ambientato poco prima del film originale di Guerre Stellari.



L’uscita della pellicola dedicata ad Han Solo è prevista per Maggio 2018.