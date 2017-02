Matt Reeves dirigerà il nuovo film su Batman

News





11/02/2017 |

Soltanto pochi giorni fa vi avevamo raccontato la storia di Ben Affleck e del prossimo progetto Warner Bros. e DC Comics dedicato a Batman. L’attore, che ha ereditato il testimone da Christian Bale, aveva annunciato infatti di non voler dirigere il film per una questione di “ruolo” specificando allo stesso tempo anche avrebbe aiutato lo studio a trovare il regista giusto. Ed ora quel regista è stato trovato. Matt Reeves, papà di Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, è stato infatti ingaggiato dalla Warner Bros. e nelle prossime settimane si metterà subito al lavoro per dare linfa vitale a questo nuovo atto dedicato ad uno dei supereroi più famosi al mondo.



Al momento non è chiaro se la sceneggiatura, scritta da Affleck e Geoff Johns, verrà ritoccata. Il cast è composto anche da J.K. Simmons nei panni del Commissario Gordon, Joe Manganiello nel ruolo di Deathstroke e Jeremy Irons che si calerà nella parte di Alfred.