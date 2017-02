Box Office Italia: Cinquanta Sfumature di Nero subito al comando

News





13/02/2017 |

E’ stato un debutto straordinario quello di Cinquanta Sfumature di Nero di James Foley. Il film ha infatti conquistato immediatamente la prima posizione arrivando ad incassare 6.419.635 euro. La pellicola ha battuto tutte le concorrenti a partire dalla new entry Lego Batman - Il Film di Chris McKay, posizionatosi al secondo posto con un incasso pari a 1.187.275 euro. E’ sceso al terzo posto, invece, La La Land di Damien Chazelle che ha portato via 947.743 euro mentre in quarta posizione troviamo La Battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson che ha incassato 888.046 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Smetto Quando Voglio - Masterclass di Sydney Sibilia (810.129 euro) e L’Ora Legale di Ficarra e Picone (727.028 euro).