Box Office USA: esordio straordinario per Lego Batman - Il Film

13/02/2017 |

Se in Italia il secondo atto di Cinquanta Sfumature ha immediatamente preso il comando della classifica box office, non si può dire la stessa cosa per ciò che è accaduto negli USA. Nelle sale a stelle e strisce, infatti, a dominare è stato Lego Batman - Il Film di Chris McKay che ha conquistato la vetta con un incasso pari a 55.635.000 dollari. Alle sue spalle troviamo proprio Cinquanta Sfumature di Nero di James Foley che ha portato via, al suo esordio, 46.797.825 dollari. Scendendo di un gradino troviamo un’altra pellicola esordiente: John Wick: Chapter Two. Il film con Keanu Reeves ha incassato 30.015.000 dollari mentre in quarta posizione, dalla prima della settimana scorsa, è scivolato Split di M. Night Shyamalan che ha comunque incassato 9.321.110 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Il Diritto di Contare di Theodore Melfi (8.000.000 dollari) e Qua la Zampa! di Lasse Hallström (7.365.335 dollari).