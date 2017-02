Incarnate: la scena Una presenza sul soffitto

News





13/02/2017 |

Tramite la Lucky Red siamo lieti di mostrarvi una scena, intitolata Una presenza sul soffitto, di Incarnate, la prima pellicola di genere horror del regista Brad Peyton (San Andreas e Viaggio nell'Isola Misteriosa). Protagonista del film sarà Aaron Eckhart nei panni di uno scienziato in grado di esorcizzare le menti delle persone possedute da spiriti maligni. Il cast è composto anche da Carice van Houten, David Mazouz, Catalina Sandino Moreno, Emjay Anthony e Matt Nable.



La sceneggiatura è stata scritta da Ronnie Christensen. Il film è uscito la settimana scorsa nelle nostre sale.



Sinossi di Incarnate:

Seth Ember (Aaron Eckhart) è uno scienziato dotato della rara capacità di esorcizzare le menti delle persone possedute. Quando gli viene affidato il caso di un adolescente particolarmente tormentato, rimane sconvolto nello scoprire che dentro di lui si annida lo stesso spirito maligno responsabile della morte dei suoi affetti più cari: sua moglie e suo figlio. Il Dr. Ember farà di tutto per salvare la vita del giovane ragazzo e distruggere il demone prima che il mondo interno venga messo in pericolo dalla sua ferocia.

Riuscirci significherebbe inoltre redimersi e riniziare finalmente a vivere.