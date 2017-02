Il Diritto di Contare: lo speciale Guarda oltre i numeri

News





14/02/2017

La 20th Century Fox ha distribuito uno speciale di Il Diritto di Contare dal titolo Guarda oltre i numeri. Il nuovo film del regista Theodore Melfi racconta la vera storia di tre matematiche della NASA che hanno fornito i calcoli per il programma spaziale nel corso del 1960 e si baserà sul libro Hidden Figures: The Story of the African-American Women Who Helped Win the Space Race di Margot Lee Shetterly.



Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe interpreteranno le tre protagoniste Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. Il cast è completato dalle presenze di Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons e Mahershala Ali. In Italia il film arriverà a partire dall'8 Marzo.



Sinossi di Il Diritto di Contare:

IL DIRITTO DI CONTARE è l’incredibile storia mai raccontata di Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monae), tre brillanti donne afroamericane che – alla NASA – lavorarono ad una delle più grandi operazioni della storia: la spedizione in orbita dell’astronauta John Glenn, un obbiettivo importante che non solo riportò fiducia nella nazione, ma che ribaltò la Corsa allo Spazio, galvanizzando il mondo intero. Le tre pioniere – superando ogni forma di barriera – sono state un modello d’ispirazione per generazioni.