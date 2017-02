Smetto Quando Voglio - Masterclass: lo spot Siamo tornati!

News





14/02/2017 |

Direttamente dalla 01Distribution vi mostriamo un nuovo spot, dal titolo Siamo tornati!, di Smetto Quando Voglio - Masterclass, il nuovo film di Sidney Sibilia, sequel della commedia uscita nel 2014. Il regista ha riunito per l’occasione il cast della pellicola originale e dunque all’interno di questo secondo atto troviamo: Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Marco Bonini, Rosario Lisma, Giampaolo Morelli, Luigi Lo Cascio, Greta Scarano, Valeria Solarino.



Smetto Quando Voglio - Masterclass è uscito il 2 Febbraio nelle sale.



Sinossi Smetto Quando Voglio - Masterclass:

Se per sopravvivere Pietro Zinni e i suoi colleghi avevano lavorato alla creazione di una straordinaria droga legale diventando poi dei criminali, adesso è proprio la legge ad aver bisogno di loro. Sarà infatti l’ispettore Paola Coletti a chiedere al detenuto Zinni di rimettere su la banda, creando una task force al suo servizio che entri in azione e fermi il dilagare delle smart drugs. Agire nell’ombra per ottenere la fedina penale pulita: questo è il patto. Il neurobiologo, il chimico, l'economista, l'archeologo, l’antropologo e i latinisti si ritroveranno loro malgrado dall’altra parte della barricata, ma per portare a termine questa nuova missione dovranno rinforzarsi, riportando in Italia nuove reclute tra i tanti “cervelli in fuga” scappati all’estero. La banda criminale più colta di sempre si troverà ad affrontare molteplici imprevisti e nemici sempre più cattivi tra incidenti, inseguimenti, esplosioni, assalti e rocambolesche situazioni come al solito…