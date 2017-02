Cinquanta Sfumature di Nero: la scena del film Leila e Ana

News





14/02/2017 |

Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano nei ruoli di Christian Grey e Anastasia Steele in Cinquanta Sfumature di Nero, il secondo capitolo tratto dalla serie di successo e fenomeno mondiale “Cinquanta sfumature”. Il film che ha incassato 560 millioni in tutto il mondo, seguendo la scia del successo ottenuto nel 2015, vi invita a indossare qualcosa di nero per il suo secondo capitolo a San Valentino.



Quando un addolorato Christian Grey cerca di persuadere una cauta Ana Steele a tornare nella sua vita, lei esige un nuovo accordo in cambio di un’altra possibilità. I due iniziano così a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian accerchiano la coppia, decise ad annientare le loro speranze di un futuro insieme.



La vincitrice premio Oscar® Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rasuk, Eloise Mumford e Max Martini tornano nei ruoli interpretati in Cinquanta sfumature di grigio, affiancati per la prima volta dalla vincitrice premio Oscar® Kim Basinger, Hugh Dancy, Bella Heathcote and Eric Johnson.



Cinquanta Sfumature di Nero è diretto da James Foley (Paura, House of Cards - Gli intrighi del potere) e prodotto ancora una volta da Michael De Luca, Dana Brunetti e Marcus Viscidi, a fianco di E. L. James, creatrice della serie bestseller. La sceneggiatura è firmata da Niall Leonard, tratta dal libro della James.



La pellicola, uscita lo scorso 9 Febbraio nelle sale, in Italia ha immediatamente sbancato i botteghini. Qui sotto trovate la scena del film Leila e Ana.