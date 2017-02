Alla Ricerca di Dory: il Pod dal film I segreti sommersi di Alla Ricerca di Dory

News





15/02/2017 |

Il regista Andrew Stanton (Alla Ricerca di Nemo, WALL•E), veterano della Pixar, trascinerà nuovamente il pubblico nello straordinario mondo subacqueo che aveva già creato per il primo film. “Dory ha conquistato il cuore degli spettatori di tutto il mondo e naturalmente della squadra Pixar”, commenta il regista. “Una cosa però ci stava a cuore: indagare sul motivo per cui il giorno in cui Marlin cercava suo figlio, Dory si aggirava tutta sola nell’oceano. In Alla Ricerca di Dory ritroverà i suoi cari e comprenderà cosa significa avere una famiglia”.



Alla Ricerca di Dory si svolge dopo un anno dalla storia del primo film e presenta ancora una volta gli amati personaggi di Marlin, Nemo e la Gang dell’Acquario. Ambientato in parte vicino alla costa californiana, la storia presenta anche una schiera di nuovi personaggi, alcuni dei quali si riveleranno molto importanti nella vita di Dory.



Carla Signoris e Luca Zingaretti tornano a prestare la propria voce nella versione italiana del film. Dopo l’apprezzato lavoro in Alla Ricerca di Nemo, i due celebri attori italiani doppieranno ancora una volta la smemorata Dory e il simpatico papà di Nemo, Marlin.



Nel 2003 Alla Ricerca di Nemo ha vinto l’Academy Award® come Migliore Film d’Animazione, ed è stato nominato ad altri tre Oscar® per la Miglior Sceneggiatura Originale, la Miglior Colonna Sonora Originale e il Miglior Montaggio Sonoro. Inoltre ha ricevuto una candidatura al Golden Globe® Award come Miglior Film – Commedia o Musical. Nel 2008 l’American Film Institute lo ha classificato fra i 10 migliori film d’animazione di tutti i tempi.



La pellicola è disponibile in Disney 3D, Disney Blu-Ray e DVD e su tutte le piattaforme digitali. Oggi vi presentiamo il Pod dal titolo I segreti sommersi di Alla Ricerca di Dory.