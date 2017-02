Wonder: spostato a novembre il nuovo film con Julia Roberts

News





15/02/2017 |

La Lionsgate ha annunciato di aver spostato la data di uscita di Wonder, il nuovo film con protagonista Julia Roberts. Inizialmente fissata per il 7 Aprile 2017, l’uscita nelle sale è stata spostata di sette mesi e dunque il 17 Novembre avremo modo di vedere ancora una volta l’attrice sul grande schermo. Lo studio avrebbe deciso di modificare il giorno di arrivo nelle sale per questioni commerciali.



Wonder sarà diretto da Stephen Chbosky, regista al suo secondo film in carriera dopo Noi Siamo Infinito, opera realizzata nel 2012. Basata sul romanzo di R.J. Palacio, la pellicola ha una sceneggiatura scritta da Steve Conrad.



Il cast di Wonder è composto dalla Roberts, da Mandy Patinkin, Owen Wilson, Jacob Tremblay e Sonia Braga.