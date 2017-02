LEGO Batman - Il Film: la clip Qual è il suo problema con Batman?

News





15/02/2017

Vi mostriamo grazie alla Warner Bros. una nuova scena, dal titolo Qual è il suo problema con Batman?, di LEGO Batman - Il Film, pellicola che ha debuttato la settimana scorsa conquistando rispettivamente il primo e il secondo posto delle classifiche box office negli USA e in Italia. LEGO Batman - Il Film è la nuova opera animata diretta da Chris McKay e scritta da Seth Grahame-Smith. Il cast originale è composto da Will Arnett, Rosario Dawson, Ralph Fiennes, Michael Cera, Zach Galifianakis e Mariah Carey che ovviamente hanno prestato la voce ai diversi personaggi. Per McKay si tratta del debutto dietro la macchina da presa.



Sinossi di LEGO Batman - Il Film:

Nell’irriverente spirito di divertimento che ha reso The Lego Movie un fenomeno mondiale, il protagonista di quel film - Lego Batman - vivrà come personaggio principale la sua personale avventura sul grande schermo. Ci sono grandi cambiamenti a Gotham e se il nostro eroe vuole salvare la città dovrà per forza di cose abbandonare il fatto di essere un eroe solitario e provare a collaborare con gli altri.