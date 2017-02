Mel Gibson e John Lithgow nel cast del sequel di Daddy’s Home

News





16/02/2017 |

La Paramount Pictures ha annunciato che nel sequel di Daddy’s Home reciteranno anche Mel Gibson e John Lithgow. I due attori interpreteranno i genitori di Dusty e Brad, i due personaggi portati sul grande schermo dai protagonisti Mark Wahlberg e Will Ferrell.



La pellicola sarà diretta ancora una volta da Sean Anders che ha lavorato alla sceneggiatura assieme a John Morris. Lo stesso Morris produrrà il film assieme a Gary Sanchez, Ferrell, Adam McKay, Chris Henchy e Kevin Messick. Nel cast principale ritroveremo anche Linda Cardellini, Owen Vaccaro e Scarlett Estevez, già visti nel film originale.



La trama del film non è stata al momento rivelata, anche se le prime indiscrezioni raccontano che saranno i litigi tra i personaggi interpretati da Gibson e Lithgow a tenere banco.



L’uscita, al momento, è fissata per Novembre 2017.