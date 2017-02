Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot: Jack Black in trattative per recitare nel film

News





16/02/2017 |

Jack Black è entrato ufficialmente in trattative per recitare all’interno di Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot. La pellicola segna il ritorno dietro la macchina da presa di Gus Van Sant (La Foresta dei Sogni) e racconterà la storia del disegnatore di fumetti John Callahan. Charles-Marie Anthonioz, Mourad Belkeddar e Nicolas Lhermitte della Iconoclast e Steve Golin della Anonymous Content produrranno la pellicola basata sulla biografia dello stesso Callahan.



Il cast, al momento, vede soltanto la presenza di Joaquin Phoenix, scelto per interpretare il proagonista, e di Peter Banifaz. In trattative ci sono anche Jonah Hill e Rooney Mara.



Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot uscirà nelle sale nel 2018 anche se ad oggi non è stato ancora annunciato in quale mese arriverà nelle sale.