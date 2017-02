Jared Leto debutterà dietro la macchina da presa: la star dirigerà 77

News





16/02/2017 |

Jared Leto è pronto per il debutto dietro la macchina da presa. La star, infatti, è stata ingaggiata dalla Paramount Pictures e dirigerà il thriller poliziesco dal titolo 77. Leto prenderà il timone della pellicola lavorando su una sceneggiatura scritta da James Ellroy, l’autore che ha realizzato numerosi romanzi polizieschi quali L.A. Confidential, The Black Dahlia e La Notte non aspetta, tutte storie che sono state trasformate in film.



La storia, ambientata nella Los Angeles del 1974, racconterà la vicenda di due agenti di polizia che faranno squadra nel tentativo di ritrovare l’erediterà Patty Hearst. Simultaneamente proveranno a far chiarezza sulla morte di un loro collega.



77 sarà prodotto da Leto, Dick Wolf e da Tony Ganz della Wolf Films. Emma Ludbrook sarà invece il produttore esecutivo.