Mel Gibson in trattative per dirigere Suicide Squad 2

16/02/2017 |

La Warner Bros. sta lavorando per trovare il nuovo regista che si occuperà di portare nelle sale il sequel di Suicide Squad ed è entrata in trattative con Mel Gibson. Gibson, che ha debuttato come regista nel 1993 con il film L’Uomo Senza Volto, potrebbe dunque per la prima volta nella sua carriera dirigere un cinecomic. Al momento, però, le parti non hanno ancora raggiunto un accordo, con la Warner che starebbe valutando anche la scelta Daniel Espinosa.



Il primo film, che si è comportato bene al botteghino, è stato diretto da David Ayer, uscito dal franchise per realizzare Gotham City Sirens, progetto che riunirà le donne più spietate e cattive dell’Universo DC Comics, a cominciare da Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie proprio in Suicide Squad.



Suicide Squad 2 uscirà nel 2019 e vedrà il ritorno nel cast della Robbie, di Will Smith e di Jared Leto. Non è chiaro ancora quali altri personaggi saranno inseriti nel film.