Sam Raimi in trattative per dirigere un film basato sul Triangolo delle Bermuda

17/02/2017

Sam Raimi è entrato ufficialmente in trattative per sviluppare e dirigere una nuova pellicola che avrà come sfondo il Triangolo delle Bermuda. Il mistery thriller sarà finanziato dalla Skydance che non ha però ancora pubblicato la trama ufficiale.



La sceneggiatura, scritta da Damian Shannon e Mark Swift, è stata revisionata da Doug Miro e Carlo Bernard.



Raimi, annunciato recentemente per World War 3, non dirige una pellicola per il cinema dal 2013, quando portò nelle sale Il Grande e Potente Oz. Non è ancora chiaro quando partirà questo progetto, con la Skydance alla ricerca di produttori. Lo studio lavora allo sviluppo della pellicola dalla bellezza di quattro anni.