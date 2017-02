Extinction: la Universal Pictures ha acquisito i diritti del film con Michael Pena

News





17/02/2017 |

La Universal Pictures ha acquisito i diritti di Extinction. Il film, prodotto dalla Good Universe e dalla Mandeville Films, vedrà protagonista Michael Pena nei panni di un uomo che farà di tutto per salvare la sua famiglia da un’invasione aliena. La regia è affidata a Ben Young, papà di Hounds of Love e al suo secondo film per il cinema.



Eric Heisserer, Spenser Cohen e Bradley Caleb Kane hanno scritto la sceneggiatura. Todd Lieberman e David Hoberman della Mandeville saranno i produttori mentre Alexander Young sarà il produttore esecutivo con Nathan Kahane e Joe Drake della Good Universe.



Al momento l’uscita di Extinction è stata fissata per aprile 2018.