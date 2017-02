Manchester by the Sea: la scena Vuoi essere il suo tutore?

News





17/02/2017 |

Ha debuttato ieri nelle nostre sale Manchester by the Sea e oggi vi mostriamo, tramite la Universal Pictures, una nuova scena dal titolo Vuoi essere il suo tutore? La nuova pellicola scritta e diretta da Kenneth Lonergan, candidata a 6 Premi Oscar, vede protagonista Casey Affleck che interpreterà un uomo di nome Lee chiamato ad affrontare il suo passato. Con l’attore nel cast troveremo anche Kyle Chandler, Michelle Williams e Lucas Hedges.



Sinossi di Manchester by the Sea:

Manchester by the Sea racconta la storia dei Chandler, una famiglia della classe operaia del Massachusetts. Dopo la morte improvvisa del fratello maggiore Joe (Kyle Chandler), Lee (Casey Affleck) diventa il tutore legale del nipote (Lucas Hedges). Lee è costretto ad affrontare il tragico passato che lo separava da sua moglie Randi (Michelle Williams) e dal paese in cui è nato e cresciuto. Ambientato nel North Shore del Massachusetts, Manchester by the Sea è il nuovo film scritto e diretto da Kenneth Lonergan (Conta su di me, Margaret).