Donald Glover e James Earl Jones nel cast originale del remake del Re Leone

18/02/2017 |

La Disney ha annunciato che Donald Glover e James Earl Jones fanno ufficialmente parte del cast del tanto atteso remake de Il Re Leone. Earl Jones darà voce a Mufasa, il personaggio che proprio lo stesso attore ha fatto vivere nella pellicola originale uscita nel 1994, mentre a Glover è stata affidata la parte di Simba.



Il nuovo Re Leone sarà diretto da Jon Favreau, che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Jeff Nathanson. Favreau ha diretto in passato i primi due capitoli di Iron Man, prima di prendere in mano il timone di Il Libro della Giungla, altro film Disney uscito in Italia lo scorso Aprile. Inoltre il regista è stato anche ingaggiato per il sequel de Il Libro della Giungla, la cui data d’uscita però non è stata ancora comunicata.



Donald Glover e James Earl Jones sono i primi due nomi ad essere entrati nel cast della pellicola e nelle prossime settimane sono attese novità in merito alla data d’inizio riprese.