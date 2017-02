The Batman: interrotte le trattative tra la Warner Bros. e il regista Matt Reeves

News





18/02/2017 |

Inizia a farsi complicata la strada che porterà la Warner Bros. a realizzare il nuovo film su Batman. Le trattative con il regista Matt Reeves, infatti, scelto dallo studio come possibile timoniere del reboot, si sono infatti bruscamente interrotte. Non è chiaro cosa sia successo tra le parti, fatto sta che al momento la Warner Bros. dovrà trovare una soluzione per uno dei cinecomic più attesi.



Il “problema” della regia è nato dopo che Ben Affleck, confermato nei panni del protagonista, aveva deciso di lasciare il ruolo dietro la macchina da presa per poter regalare al pubblico la miglior performance di sempre nei panni dell’Uomo Pipistrello. La scelta dell’attore di concentrarsi solo su un ruolo, dunque, ha spinto la Warner a cercare il regista giusto per la pellicola e tra i papabili aveva avuto la meglio proprio Matt Reeves.



Le riprese di The Batman, già spostate nel periodo estivo, potrebbero dunque slittare nuovamente anche se la Warner non ha ancora comunicato aggiornamenti in merito.