L’horror movie The Nun uscirà il 13 Luglio 2018

18/02/2017 |

La New Line Cinema ha annunciato che The Nun uscirà nelle sale il 13 Luglio 2018. L’horror movie altro non è che il secondo spin-off del franchise The Conjuring e se il film Annabelle nacque grazie al personaggio visto nel primo film, The Nun arriverà nelle sale "spinto" dalla storia del secondo capitolo.



Diretto da Corin Hardy, The Nun è entrato in produzione lo scorso Giugno, pochi giorni dopo l’uscita nelle sale di The Conjuring 2. I produttori sono James Wan, che ha diretto i film originali, e Peter Safran. Lo stesso Wan si è occupato di scrivere la sceneggiatura assieme a Gary Dauberman.



Per chi ha avuto modo di vederlo, The Conjuring - Il Caso Enfield è basato su un fatto realmente accaduto, una casa posseduta dagli spiriti, ed è ambientato nella Londra degli anni settanta.



La saga horror di The Conjuring ha fatto registrare numeri interessanti al botteghino. I primi due film hanno infatti superato i 300 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, mentre lo spin-off Annabelle ha incassato più di 250 milioni.