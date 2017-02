Annunciata la data d’uscita del quarto capitolo di The Purge

News





19/02/2017 |

Un nuovo capitolo di La Notte del Giudizio, conosciuto negli USA con il titolo The Purge, uscirà presto nelle sale. La Universal Pictures, assieme alla Blumhouse e alla Platinum Dunes, ha fissato l’arrivo del quarto episodio del franchise al 4 Luglio 2018.



Il nuovo atto, ancora senza un titolo ufficiale, vedrà tornare come sceneggiatore James DeMonaco, il papà della trilogia. DeMonaco, però, non ha confermato ancora la sua presenza dietro la macchina da presa e dunque questo apre le porte al probabile arrivo di un altro regista.



Jason Blum, Michael Bay, Brad Fuller, Andrew Form e Sebastien K. Lemercier sono i produttori.