David F. Sandberg in trattative per dirigere il cinecomic Shazam!

19/02/2017

Dopo aver debuttato come regista portando nelle sale l’horror movie Lights Out: Terrore nel Buio, David F. Sandberg potrebbe presto sedersi dietro la macchina da presa per realizzare il primo cinecomic della sua carriera. La New Line Cinema, infatti, è entrata ufficialmente in trattative con il regista per affidargli il timone di Shazam!, il film la cui uscita è prevista per il 2019.



Al momento il progetto è in fase di costruzione e l’unica novità riguarda la presenza di Dwayne Johnson nel cast. L’attore interpreterà Black Adam, uno dei principali nemici del protagonista Shazam, il cui ruolo non è stato ancora affidato a nessuno.



Shazam! sarà uno dei film che andrà a completare l'universo cinematografico che la DC Comics e la Warner Bros. hanno iniziato a costruire da quando è uscito nelle sale Man of Steel.