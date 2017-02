Angela Lansbury nel cast di Mary Poppins Returns

News





19/02/2017 |

La Disney ha annunciato di aver concluso positivamente una trattativa importante con Angela Lansbury. L’attrice è entrata dunque in maniera ufficiale nel cast di Mary Poppins Returns, il sequel del famoso film uscito nel 1964. La Lansbury interpreterà Balloon Lady, uno dei personaggi nati dalla penna di P.L. Travers e presente all’interno della collana per romanzi da lei stessa creata.



Il film, la cui uscita è prevista per il 25 Dicembre, è diretto e prodotto da Rob Marshall e vede recitare al suo interno anche Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Colin Firth e Meryl Streep. Il cast è completato anche dalle presenze di Pixie Davies, Nathanael Saleh e Joel Dawson.



John DeLuca e Marc Platt sono i produttori assieme a Marshall mentre David Magee si è occupato di scrivere la sceneggiatura.