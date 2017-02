Box Office Italia: ancora in testa Cinquanta Sfumature di Nero

News





Alla sua seconda settimana nelle sale italiane Cinquanta Sfumature di Nero di James Foley ha mantenuto il primo posto della classifica box office. Il secondo film di quella che diventerà una trilogia ha incassato 2.862.417 euro, resistendo così all’arrivo nei cinema di ben tre new entry. Alle sue spalle troviamo infatti Mamma o Papà? di Riccardo Milani, che ha conquistato il secondo posto con un incasso pari a 1.810.599 euro mentre in terza posizione ecco spuntare Ballerina di Eric Summer ed Éric Warin che ha incassato 1.201.524 euro. In quarta posizione, invece, ha esordito Resident Evil: The Final Chapter di Paul W.S. Anderson il cui incasso è stato di 641.804 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano The Lego Batman - Il Film di Chris McKay (619.204 euro) e La La Land di Damien Chazelle (560.883 euro).