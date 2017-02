Box Office USA: The Lego Batman - Il Film sempre in testa

News





20/02/2017

Alla sua seconda settimana nelle sale americane The Lego Batman - Il Film di Chris McKay è rimasto in prima posizione. Lo spin-off di The Lego Movie ha infatti incassato 34.225.000 dollari, un risultato che gli ha permesso di mantenere a distanza Cinquanta Sfumature di Nero di James Foley, di nuovo al secondo posto grazie all’incasso di 20.966.845 dollari. Ha esordito al terzo posto, invece, The Great Wall di Zhang Yimou che ha portato via 18.079.140 dollari mentre è sceso di un gradino John Wick - Capitolo 2 di David Leitch e Chad Stahelski che ha incassato 16.500.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano la new entry Botte da Prof. di Richie Keen (12.015.000 dollari) e Il Diritto di Contare di Theodore Melfi (7.100.000 dollari).