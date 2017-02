The Great Wall: la scena in italiano Un uomo virtuoso

News





20/02/2017 |

La Universal Pictures ha rilasciato una nuova scena di The Great Wall intitolata Un uomo virtuoso, in cui possiamo vedere da vicino il personaggio principale interpretato da Matt Damon. La pellicola rappresenta la prima produzione in lingua inglese di Zhang Yimou, ed è il più grande film interamente girato in Cina. Protagonista di questa opera cinematografica è appunto Damon che ha lavorato con un cast composto da Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Hanyu Zhang, Eddie Peng, Lu Han, Kenny Lin, Junkai Wang, Zheng Kai, Cheney Chen, Xuan Huang e Andy Lau.



La sceneggiatura del film è stata scritta da Carlo Bernard, Doug Miro e Tony Gilroy. Thomas Tull, Charles Roven, Jon Jashni e Peter Loehr sono i produttori mentre Jillian Share, Alex Gartner, La Peikang, Zhang Zhao e E. Bennett Walsh sono i produttori esecutivi.



The Great Wall uscirà il 23 Febbraio.



Sinossi di The Great Wall:

Con la superstar mondiale Matt Damon e la regia di uno dei più visionary autori dei nostril tempi, Zhang Yimou (Hero, La Foresta dei Pugnali Volanti), The Great Wall della Legendary Pictures racconta la storia di un gruppo scelto, alle prese con la valorosa difesa dell’umanità su uno dei più iconici monumenti del mondo.