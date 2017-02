Moonlight: la clip Ti aspetto fuori Piccolo

News





20/02/2017 |

Moonlight è il nuovo film del regista Barry Jenkins, tornato dietro la macchina da presa otto anni dopo Medicine for Melancholy. La pellicola racconterà la storia di un ragazzo di nome Chiron, cresciuto nella periferia di Miami, pronto a sfidare tutte le difficoltà per trovare il suo spazio nella società. Nei panni del protagonista troviamo Ashton Sanders affiancato da Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson, Alex R. Hibbert e Naomie Harris.



Jenkins ha scritto anche la sceneggiatura da una storia di Tarell Alvin McCraney.



Oggi, grazie alla Lucky Red, vi mostriamo la clip dal titolo Ti aspetto fuori Piccolo. Il film ha debuttato in Italia il 16 Febbraio.



Sinossi di Moonlight:

Vincitore del Golden Globe per il Miglior film e applaudito dalla critica di tutto il mondo, Moonlight racconta l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta di Chiron, un ragazzo di colore cresciuto nei sobborghi difficili di Miami, che cerca faticosamente di trovare il suo posto del mondo. Un film intimo e poetico sull’identità, la famiglia, l’amicizia e l’amore, animato dall’interpretazione corale di un meraviglioso cast di attori.