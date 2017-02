Kong: Skull Island dal 9 marzo nelle sale: ecco lo spot!

News





20/02/2017 |

Dal canale ufficiale della Warner Bros. siamo lieti di presentarvi un nuovo spot di Kong: Skull Island. La pellicola di Jordan Vogt-Roberts ha nel cast Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly, Tian Jing, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John Ortiz, Thomas Mann, SheaWhigham, Toby Kebbell e Eugene Cordero. Per il regista si tratta del primo progetto cinematografico dopo The Kings of Summer, diretto nel 2013.



Sotto la sinossi troverete lo spot che annuncia l'uscita del film prevista per il 9 Marzo.



Sinossi di Kong: Skull Island:

Kong: Skull Island della Warner Bros. Pictures e della Legendary Pictures ripercorrono le origini del mitico Kong in un’avvincente, originale avventura del regista Jordan Vogt-Roberts. Nel film, un gruppo di esploratori si avventura in profondità all’interno di un’isola sperduta del Pacifico - tanto bella quanto infida - inconsapevoli del fatto che stanno per entrare nel terreno del mitico Kong.