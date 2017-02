T2 Trainspotting: la clip Fatevi di qualcos'altro

News





20/02/2017 |

Siamo arrivati alla settimana che porterà nelle sale italiane T2 Trainspotting e la Sony Pictures ha rilasciato una scena dal titolo Fatevi di qualcos'altro. Il film uscirà nei nostri cinema il prossimo 23 Febbraio, ventuno anni dopo il debutto della pellicola originale. La regia è affidata ancora una volta a Danny Boyle che ha riunito per l’occasione gli attori Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller e Robert Carlyle.



Basato come sempre sui personaggi creati dallo scrittore scozzese Irvine Welsh, T2 Trainspotting 2 ha una sceneggiatura scritta da John Hodge.



Sinossi di T2 Trainspotting:

Renton, Sick Boy, Begbie e Spud 20 anni dopo sono alle prese con le loro nuove vite. Non ci sono più problemi con la droga ma, questa volta, il business è legato alla pornografia...