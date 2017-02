Autobahn - Fuori Controllo: la featurette Eran Creevy e Joel Silver

News





20/02/2017 |

Ad una settimana dall'uscita nelle sale di Autobahn - Fuori Controllo, la M2 Pictures ha rilasciato una nuova ed emozionante featurette. Il film è diretto da Eran Creevy, tornato dietro la macchina da presa quattro anni dopo Welcome to the Punch - Nemici di sangue. Ambientato in Germania, il film racconterà la storia di Casey, autista di un clan di trafficanti di droga che si ritroverà braccato da una spietata banda di criminali dopo una rapina finita male. Il cast è composto da Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins e Ben Kingsley.



Creevy ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da F. Scott Frazier.



Sinossi di Autobahn - Fuori Controllo:

L’adrenalinico Autobahn – Fuori controllo vede protagonisti due delle giovani star più amate del momento, Nicholas Hoult e Felicity Jones, impegnati in una lotta contro il tempo per salvare le loro vite dalle mani di un gangster spietato. Tra inseguimenti mozzafiato, auto di lusso e un cast stellare, Autobahn – Fuori controllo si candida a diventare uno dei film più cool del 2017. Dal 16 febbraio al cinema.