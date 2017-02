Sterling K. Brown nel cast del reboot di Predator

News





21/02/2017 |

Continua ad arricchirsi il cast di Predator, il reboot finanziato dalla 20th Century Fox. Sterling K. Brown, infatti, è stato scritturato dallo studio e reciterà all’interno di questo film la cui uscita è prevista per il 2018. L’attore, il cui ruolo non è stato però rivelato, raggiunge così i già presenti Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Olivia Munn, Keegan-Michael Key e Jacob Tremblay.



Predator sarà diretto da Shane Black che ha lavorato anche sulla sceneggiatura con Frank Dekker. John Davis, Joel Silver e Lawrence Gordon, coloro che hanno prodotto il film originale del 1987, produrranno la pellicola.



Tornando a Sterling K. Brown, la star ha recitato recentemente nella serie tv This Is Us e presto arriverà anche sul set di Black Phanter, il cinecomic firmato Marvel.