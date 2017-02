Jeepers Creepers 3: Cathedral iniziate ufficialmente le riprese!

News





21/02/2017 |

Era il 2001 quando nelle sale arrivò l’horror movie Jeepers Creepers - Il Canto del Diavolo. Il film raccontava la storia del Creeper, una creatura sovrannaturale capace di nutrirsi di essere umani, e del tentativo di alcuni ragazzi di ucciderlo. La pellicola ottenne un discreto successo al botteghino, tanto da spingere la produzione a realizzare il sequel dal titolo Jeepers Creepers - Il Canto del Diavolo 2. Ora, a distanza di quasi quindici anni, il franchise è tornato di nuovo in vita grazie al terzo film le cui riprese sono partite ieri a Baton Rouge, Louisiana.



La regia e la sceneggiatura di Jeepers Creepers 3: Cathedral, questo il titolo ufficiale, sono state nuovamente affidate a Victor Salva, papà dei primi due capitoli. Nel cast troveremo ancora una volta Gina Philips, la protagonista del primo film, chiamata a vestire i panni di Trish. La donna, ventitré anni dopo i fatti che portarono alla morte del fratello, tenterà in tutti i modi di mettere fine alla crudeltà del Creeper.



Non sono stati annunciati i nomi degli altri attori che faranno parte del cast.