Van Helsing: lo sceneggiatore Eric Heisserer parla del reboot

News





21/02/2017 |

Come sappiamo la Universal Pictures sta lavorando al suo nuovo universo cinematografico dedicato alle pellicole horror che hanno fatto la storia del cinema. In questi giorni, ad esempio, è in lavorazione La Mummia, film che verrà affiancato in futuro da altri quali Dracula, Frankestein, The Wolf Man e The Invisible Man. Con queste pellicole, probabilmente, vedremo anche Van Helsing, adattamento cinematografico dedicato al nemico per eccellenza del vampiro più famoso al mondo.



L’ultima volta che abbiamo visto nelle sale Van Helsing fu nel 2004, quando Stephen Sommers diresse Hugh Jackman nei panni del cacciatore, affiancato da Kate Beckinsale e Richard Roxburgh. Il nuovo film, stando a quanto riportato dallo sceneggiatore Eric Heisserer, sarà però diverso: “Devo dire che sarà una moderna rivisitazione. Spesso si vedono film con persone dai poteri straordinari in grado di risolvere i problemi, ecco io voglio invertire questa tendenza mostrando una persona senza poteri ma allo stesso tempo in grado di risolvere tutte le situazioni più problematiche. Mi piace l’idea dell’eroe di tutti i giorni. Stiamo ancora lavorando alla storia, non posso dire molto. L’unica cosa che posso aggiungere però è che sarà spaventosa”.



Heisserer sta lavorando alla sceneggiatura del nuovo Van Helsing assieme a Jon Spaihts.