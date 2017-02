Charlize Theron sarà la protagonista di Need To Know

News





21/02/2017 |

Charlize Theron sarà la protagonista del thriller movie della Universal Pictures dal titolo Need To Know. Beth Kono, AJ Dix e la stessa Theron saranno i produttori attraverso la loro Denver & Delilah Films. La pellicola, adattamento cinematografico del romanzo di Karen Cleveland, racconterà di una giovane moglie e madre, agente della CIA, che nel tentativo di smascherare una cellula russa scoprirà un segreto scioccante che metterà in serio pericolo la sua vita e quella della sua famiglia.



La Cleveland ha lavorato proprio come analista per conto della CIA per diversi anni.



La pellicola non ha ancora una data d’uscita, con la Universal Pictures che non ha neanche annunciato il nome del regista.