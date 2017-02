Alien: Covenant - Una nuova foto del cast conferma la presenza di James Franco

News





21/02/2017

Dopo tante voci riguardanti la presenza di James Franco nel nuovo film del franchise Alien, è arrivata finalmente la conferma. L’attore, infatti, compare al centro di una foto con protagonista l’intero cast principale. Franco, come si può vedere nell’immagine, indossa una maglia bianca ed una sorta di coperta.



Alien: Covenant, diretto da Ridley Scott, ha nel cast Noomi Rapace, che riprenderà il ruolo della Dottoressa Elizabeth Shaw, Michael Fassbender, anche lui tornato per interpretare l’androide David, Billy Crudup, Katherine Waterston e Danny McBride. La sceneggiatura è stata scritta da John Logan.



L’uscita nel nostro Paese è fissata per il 17 Maggio.