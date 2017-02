Alfie Allen nel cast del reboot di Predator

News





Alfie Allen, attore che ha recitato nei panni di Theon Greyjoy nella fortunata serie tv HBO Il Trono di Spade, si è unito ufficialmente al cast del reboot di Predator. La star, dunque, lavorerà con il regista Shane Black che ha fatto partire il primo ciak lo scorso lunedì. Allen raggiungerà così in quel di Vancouver, sede scelta per le riprese, gli attori Jacob Tremblay, Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key, Trevante Rhodes, Thomas Jane e Olivia Munn.



La pellicola, dal titolo The Predator, ha una sceneggiatura scritta dallo stesso Black e da Fred Dekker.



Allen, nel film, indosserà i panni di un ex marine pronto ad unirsi alla squadra chiamata a combattere il temibile mostro.