Il mito di Dracula rivivrà in una serie televisiva

21/02/2017

Nick Wechsler e Joni Sighvatsson della Scanbox hanno unito le forze per produrre Dracula Now, serie tv che prenderà spunto sempre dal famoso romanzo di Bram Stoker. Dracula Now sarà però basato su Powers of Darkness, il libro scritto dall’autore islandese Valdimar Ásmundsson pochi anni dopo la pubblicazione dell’opera di Stoker.



La serie tv sarà di 10 episodi e sarà ambientata ai giorni nostri. Dracula verrà presentato come un megalomane desideroso di conquistare l’Europa. Il produttore Sighvatsson ha spiegato: “Dracula Now sarà una rappresentazione allegorica di quello che sta accadendo oggi negli USA, nel Regno Unito e in Francia. Non sarà uno spin-off di Dracula ma una serie che esplorerà l’idea dello stesso vampiro di riuscire a controllare le persone nel mondo di oggi”.