The Irishman: Netflix ha acquisito i diritti del film

22/02/2017 |

Netflix ha acquisito i diritti di The Irishman, il gangster movie di Martin Scorsese che vedrà recitare come protagonista Robert De Niro. Il film rappresenta la nona collaborazione tra l’attore ed il regista. Steven Zaillian ha scritto la sceneggiatura, basata sul libro di Charles Brandt, I Heard You Paint Houses, scritto nel 2004. La storia di questa opera cinematografica verterà intorno alla figura del killer della mafia Frank “The Irishman” Sheeran.



La collaborazione tra Scorsese e De Niro iniziò nel 1973 quando il regista diresse Main Streets - Domenica, seguito poi da Taxi Driver, New York, New York, Toro Scatenato, Re per una Notte, Quei Bravi Ragazzi, Cape Fear - Il Promontorio della Paura e Casinò.



La produzione di The Irishman partirà entro la fine dell’anno.