Simon vs. the Homo Sapiens Agenda: Jennifer Garner reciterà nel film

22/02/2017

Si è arricchito di un’altra attrice il cast di Simon vs. the Homo Sapiens Agenda. Jennifer Garner, infatti, è entrata a far parte della pellicola dopo aver raggiunto l’accordo con la Fox 2000, studio che finanzierà il progetto. Il film sarà diretto da Greg Berlanti, che ha diretto la sua ultima opera cinematografica, Tre all’Improvviso, nel 2010.



Simon vs. the Homo Sapiens Agenda sarà l’adattamento del romanzo Non so chi sei, ma io sono qui della scrittrice Becky Albertalli. Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger si sono occupati di scrivere la sceneggiatura.



Il cast è composto anche da Nick Robinson, Logan Miller, Alexandra Shipp, Katherine Langford, Tyler Chase ed Alex Sgambati.