La Legge della Notte: la scena Non li scegliamo noi i nostri peccati

News





22/02/2017 |

Tra due settimane sbarcherà nelle sale italiane La Legge della Notte, la nuova pellicola di Ben Affleck ambientata nell’America degli anni venti. Prodotto da Leonardo Di Caprio, Jennifer Davisson Killoran e dallo stesso Affleck, che recita anche nel ruolo del protagonista, il film vede nel cast Zoe Saldana, Elle Fanning, Sienna Miller, Chris Sullivan, Scott Eastwood, Anthony Michael Hall e Brendan Gleeson. Il regista ha scritto anche la sceneggiatura basandosi sul romanzo di Dennis Lehane.



Grazie alla Warner Bros. vi mostriamo la scena Non li scegliamo noi i nostri peccati.



Sinossi di La Legge della Notte:

La Legge della Notte è ambientato nei ruggenti anni ’20 quando il Proibizionismo non riesce a fermare il fiume d’alcool che invade gli speakeasy della mala. Chiunque con abbastanza ambizione e nervi saldi ha l’opportunità di ottenere rapidamente potere e denaro e così Joe Coughlin, il figlio di un commissario della Polizia di Boston, da tempo ha voltato le spalle alla sua rigida educazione per diventare un fuorilegge. Però perfino tra i criminali esistono delle regole e Joe infrange la più grande: incrocia il suo cammino con un potente boss, rubandogli soldi e donna. L’incontro finisce in tragedia, conducendo Joe su un percorso di vendetta, ambizione, amore e tradimenti che lo costringe a lasciare Boston per Tampa e i suoi contrabbandieri di rum.