Kristen Stewart in trattative per recitare in Underwater

23/02/2017 |

La Fox è entrata in trattative con Kristen Stewart. L’attrice, infatti, è stata scelta dallo studio per interpretare la protagonista di Underwater, pellicola prodotta dalla Chernin Entertainment. Il film, descritto come l'Armageddon del regista Michael Bay, ma ambientato nei fondali marini, racconterà la storia di un equipaggio scientifico che a bordo di un sottomarino cercherà di sopravvivere a seguito di un potentissimo terremoto.



La regia di Underwater è stata affidata a Will Eubank che nel 2014 ha diretto The Signal. Eubank lavorerà su una sceneggiatura scritta da Brian Duffield. La produzione partirà il prossimo Marzo a New Orleans.