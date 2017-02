Ben Foster reciterà in My Abandonment

News





23/02/2017 |

Ben Foster, attore che abbiamo visto in Warcraft: L’Inizio e Inferno, sarà il protagonista di My Abandonment. La star vestirà i panni di un padre di famiglia che sarà costretto a lasciare, con sua figlia, la propria casa immersa nella foresta pluviale poco distante da Portland. Il trasferimento, reso obbligatorio dalle autorità locali, lo costringeranno a rivedere la propria vita e a cercare una nuova dimensione.



La figlia tredicenne del protagonista sarà interpretata da Thomasin McKenzie.



La regia sarà affidata a Debra Granik che si è occupata anche di scrivere la sceneggiatura con Anne Rosellini. Le riprese partiranno ad Aprile in Oregon.