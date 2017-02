The Predator: Yvonne Strahovski nel cast

News





23/02/2017 |

Continua a crescere sempre di più il cast di The Predator. Yvonne Strahovski reciterà infatti nel reboot cinematografico, così come annunciato dalla 20th Century Fox. Shane Black, che ha scritto la sceneggiatura assieme a Fred Dekker, dirigerà la pellicola le cui riprese sono partite lo scorso lunedì a Vancouver.



Il cast attualmente è composto da Boyd Holbrook, il protagonista, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Trevante Rhodes, Thomas Jane, Alfie Allen e Olivia Munn. La Strahovski reciterà nei panni della mamma del ragazzo interpretato da Tremblay, un adolescente che sarà coinvolto accidentalmente nella battaglia contro le creature aliene.



La Strahovski ha recitato recentemente nella serie tv 24: Live Another Day e nel film I, Frankestein.