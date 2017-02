King Arthur - Il Potere della Spada: rilasciato il trailer italiano

News





23/02/2017 |

Dal canale ufficiale della Warner Bros. vi mostriamo il primo trailer italiano di King Arthur - Il Potere della Spada, la nuova pellicola del regista Guy Ritchie (Operazione U.N.C.L.E. e i due film di Sherlock Holmes). Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Joby Harold, vede protagonisti Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Eric Bana, Mikael Persbrandt, Djimon Hounsou, Jude Law e Aidan Gillen.



L’uscita è fissata per l’11 Maggio.



Sinossi di King Arthur - Il Potere della Spada:

Quando il padre del piccolo Arthur viene assassinato, suo zio Vortigern (Jude Law) si impadronisce del trono. Derubato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e senza sapere chi è realmente, Arthur riesce a sopravvivere nei vicoli oscuri della città e solo quando estrae la mitica spada dalla roccia la sua vita cambia radicalmente ed è costretto ad accettare la sua vera eredità… che gli piaccia o no.