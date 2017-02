E’ ufficiale: Matt Reeves dirigerà The Batman

News





24/02/2017 |

Altro colpo di scena incredibile intorno alla trattativa Warner Bros.-Matt Reeves, nata per affidare al regista il timone del reboot The Batman. Soltanto la settimana scorsa Reeves aveva deciso di abbandonare l’idea di dirigere la pellicola ma ora è tornato sui suoi passi ed ha chiuso definitivamente l’accordo cono lo studio.



Reeves avrà dunque il compito di portare nelle sale un nuovo film dedicato all’Uomo Pipistrello, diversi anni dopo la trilogia de Il Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan. Ben Affleck sarà il protagonista nei panni di Bruce Wayne, già visto tra l’altro in Batman V Superman: Dawn of Justice.



Lo studio, Reeves ed Affleck sono già al lavoro per scegliere il cast e per fissare la data ufficiale di inizio riprese.