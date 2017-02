Matt Ross dirigerà il film Tomorrow and Tomorrow

News





24/02/2017 |

Matt Ross, regista che quattro anni fa ha portato nelle sale 28 Hotel Rooms, è stato scelto dalla TriStar per dirigere Tomorrow and Tomorrow. Il film, adattamento cinematografico del romanzo di Tom Sweterlitsch, sarà prodotto da Mark Gordon, attraverso la sua The Mark Gordon Company, dalla Entertainment 360 e da Lynette Howell Taylor.



Il romanzo è ambientato a Pittsburgh, distrutta da un attacco nucleare, e racconta di un uomo che proverà a ricostruire a livello digitale la città. Il suo esperimento lo porterà a scoprire una cospirazione che minaccia di distruggere tutto ciò che è rimasto.



Ross ha diretto lo scorso anno Captain Fantastic, il film con Viggo Mortensen protagonista.