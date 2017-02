Flarsky: Charlize Theron e Seth Rogen saranno i protagonisti

News





24/02/2017 |

Charlize Theron e Seth Rogen saranno i protagonisti della commedia Flarsky. Rogen interpreterà un giornalista disoccupato, martoriato dalla sfortuna, che proverà in tutti i modi ad entrare in contatto col personaggio interpretato dalla Theron, una delle donne più potenti della Terra ma, allo stesso tempo, sua vecchia baby sitter di cui era profondamente innamorato.



La Point Grey Pictures di Rogen, la Denver and Delilah Films della Theron e la Good Universe sono le compagnie che produrranno il film. La produzione partirà nel mese di Agosto.



La regia di Flarsky è affidata a Jonathan Levine che in passato ha diretto pellicole quali 50 e 50 e Warm Bodies. Recentemente ha terminato le riprese della commedia Vengo con… Mamma, il film con protagonista Amy Schumer.