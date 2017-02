Alien: Covenant: la clip internazionale Prologue: Last Supper

News





25/02/2017 |

Tramite la 20th Century Fox siamo lieti di presentarvi una clip ufficiale di Alien: Covenant. Il video in lingua originale è intitolato Prologue: Last Supper e ci mostra alcuni dei protagonisti, tra cui James Franco, a bordo di una nave spaziale.



Alien: Covenant, diretto da Ridley Scott, ha nel cast anche Noomi Rapace, che riprenderà il ruolo della Dottoressa Elizabeth Shaw, Michael Fassbender, anche lui tornato per interpretare l’androide David, Billy Crudup, Katherine Waterston e Danny McBride. La sceneggiatura è stata scritta da John Logan.



Il film appartiene al franchise di Alien lanciato dallo stesso Scott nel 1979 ed è il sequel del recente Prometheus.



L’uscita nel nostro Paese è fissata per il 17 Maggio.