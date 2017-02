Beata Ignoranza: la clip Cosa odio del web

News





26/02/2017

Se non avete ancora visto nelle sale Beata Ignoranza, commedia uscita lo scorso 23 Febbraio, vi invitiamo a guardare questa nuova clip dal titolo Cosa odio del web. Il film di Massimiliano Bruno, regista che ha diretto in passato anche Viva l’Italia e Gli ultimi saranno ultimi, vede come protagonisti di questa commedia Marco Giallini e Alessandro Gassmann, affiancati da Valeria Bilello, Carolina Crescentini, Teresa Romagnoli, Giuseppe Ragone e Malvina Ruggiano. Bruno ha curato la sceneggiatura assieme a Herbert Simone Paragnani e Gianni Corsi.



Sotto la sinossi troverete il video rilasciato dalla 01Distribution.



Sinossi di Beata Ignoranza:

Ernesto (Marco Giallini) e Filippo (Alessandro Gassmann) hanno due personalità agli antipodi e un unico punto in comune: sono entrambi professori di liceo. Filippo è un allegro progressista perennemente collegato al web. Bello e spensierato è un seduttore seriale sui social network. È in grado di sedurre anche i suoi studenti grazie a un’app, creata da lui, che rende immediata la soluzione di ogni possibile calcolo.

Ernesto è un severo conservatore, rigorosamente senza computer, tradizionalista anche con i suoi allievi, che fa della sua austerità un punto d’onore e vanta una vita completamente al di fuori della rete. È probabilmente l’ultimo possessore vivente di un Nokia del ’95. Un tempo erano “migliori amici” ma uno scontro profondo e mai risolto li ha tenuti lontani, fino al giorno in cui si ritrovano fatalmente a insegnare nella stessa classe.

I loro punti di vista opposti li portano inevitabilmente a una nuova guerra. Saranno obbligati ad affrontare il passato, che ritornerà nelle sembianze di Nina, una ragazza che li sottoporrà a un semplice esperimento che si trasforma in una grande sfida: Filippo dovrà provare a uscire dalla rete ed Ernesto a entrarci dentro.

Questo viaggio li cambierà profondamente, costringendoli a trovare un equilibrio, sempre più raro e delicato ai giorni nostri, tra la coscienza globale di chi si affida alla rete e la totale indifferenza di chi si ostina a resistere a oltranza all’epoca digitale.